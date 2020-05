Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed reste prête à réagir face à la crise, assure Powell Reuters • 29/05/2020 à 18:02









WASHINGTON, 29 mai (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a réaffirmé vendredi que la banque centrale était déterminée à faire usage de tous les instruments dont elle dispose pour soutenir l'économie face à la pandémie de coronavirus, une crise dont il a souligné le caractère inédit. "Il s'agit d'une urgence d'une nature que nous n'avions jamais réellement observée auparavant", a-t-il dit lors d'un débat organisé par l'université de Princeton, dont il est diplômé. "Nous avons franchi un certain nombre de lignes rouges qui n'avaient pas été franchi auparavant et je suis tout à fait à l'aise avec le fait que nous ayons agi ainsi dans cette situation." (Howard Schneider, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

