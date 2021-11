USA: LA FED DEVRAIT ACCÉLÉRER LE "TAPERING" DÈS JANVIER, SELON GOLDMAN SACHS

LONDRES (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) devrait accélérer dès janvier la réduction de ses achats d'actifs, qui diminueraient ainsi de 30 milliards de dollars par mois, soit le double du rythme actuel, et elle pourrait ainsi mettre un terme à ce processus de "tapering" d'ici la mi-mars, estiment les stratèges de Goldman Sachs.

"L'ouverture de plus en plus grande à une accélération du rythme de réduction des achats traduit probablement à la fois une inflation un peu plus élevée que prévu au cours des deux derniers mois et une plus grande confiance des responsables de la Fed dans le fait qu'un rythme plus rapide ne choquera pas les marchés financiers", expliquent-ils dans une note.

Malgré la perspective d'une accélération du calendrier de tapering, Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed ne commence à relever ses taux directeurs qu'à partir de juin prochain. La banque d'investissement américaine, a l'instar de plusieurs concurrentes, table désormais sur trois hausses de taux en 2022 et non plus sur deux.

Le compte rendu de la réunion de politique générale de la Fed des 2 et 3 novembre publié mercredi a montré que plusieurs membres de l'institution étaient prêts à accélérer la réduction progressive du programme d'achat d'obligations si l'inflation restait élevée et à agir plus rapidement pour relever les taux d'intérêt.

La Fed avait annoncé à l'issue de cette réunion le lancement du "tapering" avec la réduction à partir de novembre de ses achats d'actifs à hauteur de 15 milliards de dollars par mois, un montant ajustable en fonction de l'évolution de la situation économique.

(Reportage Saikat Chatterjee, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)