USA-La Fed craint des "fragilités persistantes" après la crise

WASHINGTON, 12 juin (Reuters) - Les finances des ménages et des entreprises aux Etats-Unis pourraient souffrir de "fragilités persistantes" après le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus, explique la Réserve fédérale dans son rapport au Congrès vendredi. Dans cet état des lieux semestriel de la situation économique et de la politique monétaire, la banque centrale confirme s'attendre à une forte baisse de l'activité économique sur le trimestre en cours. Elle explique que selon les indicateurs récemment publiés, "le produit intérieur brut réel se contractera à un rythme rapide au deuxième trimestre après avoir chuté de 5% en rythme annualisé au premier trimestre 2020". Le rapport au Congrès est publié deux jours après les décisions de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, lors de laquelle il a souligné que la reprise "prendra du temps". (Dan Burns, version française Marc Angrand)

