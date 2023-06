Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la croissance s'accentue dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur américain des services s'est accélérée aux Etats-Unis en mai, à en croire les résultats de la dernière enquête mensuelle publiés ce lundi par S&P Global.



L'indice PMI compilé par le cabinet de recherche économique est ressorti en hausse, à 54,9 le mois dernier contre 53,6 au mois d'avril et 55,1 dans la version préliminaire dite 'flash' qui avait été précédemment annoncée.



Il s'agit, selon S&P, de sa plus forte hausse depuis avril 2022.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, la vigueur du secteur tertiaire - qui représente plus de 75% de l'activité aux Etats-Unis - contraste avec la morosité de l'industrie manufacturière.



'Des secteurs comme le voyage, le tourisme, le divertissement et les loisirs bénéficient d'un mini 'boom' post-pandémique, avec une demande qui bascule des biens vers les services', explique-t-il.





