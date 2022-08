Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la croissance manufacturière ralentit à peine information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité manufacturière s'est à peine ralentie aux Etats-Unis au mois de juillet, essentiellement en raison d'une contraction des nouvelles commandes et de l'emploi, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.



L'indice ISM du secteur manufacturier est ressorti en léger repli à 52,8 contre 53 au mois de juin.



Le sous-indice des commandes nouvelles dans leur ensemble a reculé à 48 contre 49,2 en juin, tandis que celui mesurant la production s'est tassé de 1,4 points, passant de 54,9 à 53,5.



La composante de l'emploi est, elle, restée sous le seuil des 50 points, à 49,9, un chiffre qui fait craindre des réductions d'effectifs dans le secteur industriel.



L'ISM, un indicateur très suivi par les investisseurs, ressort néanmoins au-dessus des attentes puisque le consensus visait 52 points, ce qui est de nature à quelque peu apaiser les craintes de récession qui minent Wall Street depuis quelques semaines.



En zone d'expansion pour le 26ème mois consécutif, l'indice se maintient bien au-dessus du seuil des 50 points, la frontière qui sépare accroissement et contraction de l'activité dans le secteur manufacturier.





