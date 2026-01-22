USA-La croissance du PIB révisée à 4,4% au T3

L'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévu initialement au troisième trimestre, montrent les données définitives publiées jeudi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 4,4% sur la période allant de juillet à fin septembre, contre une estimation précédente de 4,3% et une progression de 3,8% au deuxième trimestre.
Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 4,3% sur un an au troisième trimestre.
Les dépenses de consommation ont quant à elles augmenté de 3,5% au troisième trimestre, une croissance conforme à l'estimation publiée en décembre.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)
