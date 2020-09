Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La croissance des ventes au détail ralentit en août Reuters • 16/09/2020 à 14:40









WASHINGTON, 16 septembre (Reuters) - Le rebond des ventes au détail aux Etats-Unis a encore perdu de l'élan en août avec une croissance inférieure aux attentes, une tendance qui pourrait se prolonger avec la recrudescence des cas de contamination par le coronavirus dans plusieurs Etats américains. Les ventes au détail ont progressé de 0,6% le mois dernier après une croissance de 1,2% en juillet et de 8,4% en juin, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters attendaient pour août une hausse de 1%. Le coronavirus continue de se propager aux Etats-Unis, forçant certains Etats à imposer de nouvelles restrictions qui pèsent sur la consommation. Les ventes au détail souffrent également de la baisse des indemnités de chômage pour les millions d'Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire. Le dollar a légèrement creusé ses pertes face à un panier de référence après la publication de cette statistique, qui n'a pas eu d'incidence sur les contrats à terme sur les indices de Wall Street, orientés modérément à la hausse. .DXY Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

