USA: la croissance des services ralentit en septembre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 16:05

(CercleFinance.com) - Le secteur américain des services a vu son activité quasiment stagner en septembre, au vu de l'indice PMI calculé par S&P Global qui s'est établi à 50,1 en définitive, contre 50,2 en estimation flash et après 50,5 le mois précédent.



Cette tendance à l'affaiblissement d'un mois sur l'autre semble d'ailleurs confirmée par l'indice ISM non manufacturier (calculé par l'Institute for Supply Management) qui est passé pour sa part de 54,5% en août à 53,6% au titre du mois écoulé.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI et ISM : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.