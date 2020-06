Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Cour suprême offre une victoire aux militants LGBT Reuters • 15/06/2020 à 17:25









WASHINGTON, 15 juin (Reuters) - La Cour suprême américaine a estimé lundi que la loi fédérale protégeant les salariés de toute discrimination fondée sur le sexe s'appliquait également aux personnes homosexuelles et transgenres, ce qui représente une victoire majeure pour les militants LGBT aux Etats-Unis. Par six voix contre trois, les juges ont décidé que les personnes homosexuelles et transgenres étaient protégées par l'article VII du Civil Rights Act de 1964, qui interdit aux employeurs toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine nationale ou la religion. Le juge conservateur Neil Gorsuch, nommé par Donald Trump en 2017, et le président de la Cour, John Roberts, ont joint leurs voix à celles des quatre juges progressistes de la Cour. Les conservateurs Samuel Aliot, Clarence Thomas et Brett Kavanaugh se sont opposés à la décision. La controverse juridique portait sur la définition du mot "sexe" dans l'article VII du Civil Rights Act. Les plaignants faisaient valoir que la discrimination contre les personnes homosexuelles et transgenres se fondait sur le sexe et était par conséquent illégale. L'administration de Donald Trump s'opposait à cette interprétation en estimant que le Congrès n'avait pas, en adoptant l'article VII en 1964, l'intention de protéger les gays et transgenres. (Lawrence Hurley, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.