USA-La convention du Parti républicain n'aura pas lieu en Caroline du Nord

WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi que la convention du Parti républicain qui devait avoir lieu en Caroline du Nord au mois d'août, en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre, se tiendrait dans un autre Etat du fait de la distanciation sociale imposée par le gouverneur local. S'exprimant via Twitter, l'actuel locataire de la Maison blanche a déclaré que le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, était toujours en "mode abri" et ne permettait pas aux républicains de disposer comme ils le souhaitent de capacités d'accueil maximales. "Nous sommes désormais forcés de chercher un autre Etat pour accueillir la Convention nationale du Parti républicain 2020", a ajouté Donald Trump. Plus tôt dans la journée, Roy Cooper avait de nouveau refusé de céder aux demandes des républicains de disposer de capacités d'accueil maximales, citant les risques liées à l'épidémie de coronavirus qui a causé plus de 105.000 décès aux Etats-Unis. Une source au fait des discussions a déclaré que des représentants du parti prévoyaient notamment de se rendre à Nashville, dans le Tennessee, dans le cadre de leurs recherches d'un nouveau lieu. (Eric Beech, Jason Lange; version française Jean Terzian)

