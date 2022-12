Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la contraction s'accentue dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité dans le secteur américain des services s'est accentuée aux Etats-Unis en novembre, selon la dernière enquête mensuelle publiée par S&P Global.



L'indice PMI compilé par le bureau d'analyses est ressorti en baisse à 46,2 le mois dernier, contre 47,8 au mois d'octobre et 46,1 dans la version préliminaire dite 'flash' de 46,1 précédemment annoncée.



D'après S&P Global, ce repli illustre un nouvel accès de faiblesse au niveau des prises de commandes, liées à la fois à la diminution de la demande au niveau domestique et à l'international.



Le cabinet de recherche économique fait part d'un 'malaise' économique qui s'étend désormais de l'industrie manufacturière au secteur des services, avec des données laissant augurer selon lui un repli d'environ 1% du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre en base annualisée.



S&P Global note toutefois qu'il reste encore quelques 'poches de résistance', notamment dans les secteurs de la technologie et de la santé.





