USA : la consommation des ménages plus élevée que prévu en septembre

(AOF) - Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en septembre et leur consommation de 0,7% après une progression de respectivement 0,4% et 0,4% en août. Le marché ciblait respectivement une hausse de 0,3% et 0,5%.