USA: la confiance du Michigan au plus bas depuis six mois

(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains est retombé en mai à son plus bas niveau depuis six mois, montrent les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi.



L'indice du sentiment des consommateurs a chuté à 67,4 ce mois-ci contre 77,2 en avril, alors que les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2.



D'après Joanne Hsu, l'auteure du rapport, les consommateur se montrent désormais négatifs sur toute une série de développements.



'Ils manifestent leur inquiétudes concernant l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt, qui pourraient selon eux tous évoluer dans une mauvaise direction au cours de l'année à venir', souligne-t-elle.



Dans le détail, la composante des conditions actuelles a reculé à 68,8 contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations ressort à 66,5 après 76 en avril.





