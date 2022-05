Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la confiance du consommateur se replie moins que prévu information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 16:13









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur s'est dégradée dans une proportion moindre que prévu aux Etats-Unis au mois de mai, selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board publiés ce mardi.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale a reculé à 106,4 ce mois-ci contre 108,6 (révisé) en avril.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne un recul à 103,7 après le chiffre de 107,3 annoncé initialement pour avril.



L'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 149,6, contre 152,9 le mois précédent, tandis que celui ayant trait à leurs anticipations s'est replié à 77,5 après 79 en avril.



Lynn Franco, la directrice de la recherche économique du Conference Board, note que les intentions d'achat des ménages pour ce qui concerne les grosses acquisitions telles que les voitures, les maisons ou les équipements électroménagers se sont quelque peu tassées avec la perspective de hausses de taux d'intérêt.



Ce phénomène montre, d'après elle, que les consommateurs délaissent désormais les dépenses importantes pour se concentrer sur des achats plus modestes dans le secteur des services.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.