USA: la confiance du consommateur se dégrade encore

(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée au mois de novembre, à un rythme toutefois moins marqué que prévu, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale est ainsi ressorti à 100,2 ce mois-ci, contre 102,2 en octobre et par rapport à un consensus qui le donnait autour de 100.



Dans son communiqué, le Conference Board explique principalement ce repli par la remontée des prix de l'essence.



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 137,4, après 138,7 le mois passé, tandis que celle de leurs anticipations a chuté à à 75,4 contre 77,9.



En-dessous du seuil des 80 points, ce dernier indicateur suggère une probabilité élevée de récession, rappelle l'organisation.



Quant aux anticipations du consommateur sur l'inflation, elles sont désormais au plus haut depuis le mois de juillet, poursuit l'association, qui cite les prix de l'essence et de l'alimentation comme les principaux facteurs derrière ce phénomène.



Conséquence, les projets d'achat de maisons, de voitures ou de gros électroménager des ménages repartent tous à la baisse, poursuit le ConfBoard, qui prévoit que la conjugaison de l'inflation et des taux élevés continue de peser sur l'activité économique à l'approche de 2023.





