Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la confiance du consommateur s'améliore (ConfBoard) information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est améliorée au mois d'août, et dans une proportion bien plus forte qu'espéré, montre mardi l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 103,2 ce mois-ci, contre 95,3 en juillet, alors que le consensus l'attendait autour de 98.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 145,4 contre 139,7 le mois dernier, tandis que celle des anticipations s'est inscrite à 75,1 après 65,6.



Lynn Franco, la directrice des indicateurs économiques du Conference Board, souligne que ce redressement intervient après trois mois consécutifs de baisse.



Dans un communiqué, elle fait néanmoins valoir que le sous-indice des anticipations demeure sous la barre des 80 points, ce qui laisse penser - selon elle - que les risques d'une récession sont toujours bien présents.



Quant aux inquiétudes entourant l'inflation, elles refluent, mais demeurent élevées à en croire l'organisation.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.