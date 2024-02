Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: la confiance du consommateur repart à la baisse information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Après trois mois consécutifs de hausse, le moral des ménages américains a subi une nette dégradation en février, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board publiés mardi.



L'indice de confiance du consommateur a reculé à 106,7 après un chiffre révisé à 110,9 pour le mois dernier, alors que les économistes et analystes prévoyaient un indice à peu près inchangé après 114,8 en première estimation en janvier.



Pour Dana Peterson, l'économiste en chef du Conference Board, cette soudaine détérioration reflète l'incertitude persistante qui entoure l'économie américaine.



Le sous-indice mesurant le jugement des personnes interrogées sur leur situation actuelle est revenu à 147,2 contre 154,9 le mois précédent, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 79,8 après 81,5 en janvier.



Le ConfBoard rappelle qu'un sous-indice des anticipations inférieur à 80 est souvent annonciateur d'une récession à venir.





