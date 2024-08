Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: la confiance du consommateur en forte hausse en août information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 16:13









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée de manière inattendue au mois d'août en dépit d'une montée des inquiétudes autour du marché du travail, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board.



L'indice est ressorti à 103,3 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 101,9 en juillet, alors que les économistes attendaient en moyenne un léger tassement autour de 101.



La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé à 134,4, après 133,1 le mois dernier, tandis que celle des anticipations a avancé à 82,5 à comparer avec 81,1 en juillet.



Dans un communiqué, le ConfBoard note que ce dernier s'inscrit pour le second mois consécutif au-delà de la barre des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est généralement en devenir.



L'organisme professionnel souligne toutefois que les consommateurs se montrent plus pessimistes concernant l'évolution du marché de l'emploi, une situation qui reflète selon lui la récente remontée du taux de chômage dans le pays.





