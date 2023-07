Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la confiance du consommateur à un plus haut de deux ans information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 16:13









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est de nouveau améliorée au mois de juillet à tel point qu'elle évolue désormais à un plus haut de deux ans, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



L'indice de confiance établi par l'organisation patronale s'est élevé à 117 ce mois-ci, un record depuis juillet 2021, contre 110,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient à 112.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé, passant à 160 contre 155,3 le mois passé, mais c'est le sous-indice des anticipations qui s'est le plus amélioré, à 88,3 contre 80 le mois dernier.



En dépit de la remontée des taux d'intérêt, les consommateurs font preuve d'optimisme en raison du reflux de l'inflation et des tensions persistantes sur le marché du travail, qui jouent en leur faveur.



'Si les consommateurs semblent moins persuadés de la perspective d'une récession, nous pensons quand même qu'elle interviendra d'ici à la fin de l'année', tempère le ConfBoard.





