Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la confiance des ménages se redresse (Michigan) information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est redressée plus fortement que prévu en juillet, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



En données finales, son indice de confiance ressort finalement à 51,5, un niveau légèrement supérieur à sa première estimation (51,1) et en nette hausse par rapport au niveau de 50 atteint au mois de juin, qui constituait un plus bas historique.



La composante du jugement des ménages quant à leur situation actuelle a nettement progressé, à 58,1 contre 53,8 le mois dernier, tandis que le sous-indice des anticipations s'est légèrement replié, à 47,3 contre 47,5 en juin.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que l'inflation continue d'occuper l'esprit des consommateurs, avec des perspectives qui poursuivent leur détérioration du côté du marché de l'emploi.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.