USA : la confiance des ménages meilleure que prévu (Michigan)

(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est encore améliorée au mois d'avril, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan publiés vendredi. Son indice de confiance est ressorti à 88,3 ce mois-ci, après 84,9 en mars et 71,8 en avril 2020, une amélioration attribuée aux effets du plan de relance de l'économie et au succès de la campagne de vaccination. Economistes et analystes l'attendaient à 87,5. Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a progressé à 97,2 contre 93 le mois dernier, tandis que celui mesurant l'évolution de leurs anticipations ressort également en hausse, à 82,7 contre 79,7 en mars.

