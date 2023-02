Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la confiance des ménages meilleure que prévu (Michigan) information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est améliorée plus que prévu en février, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



Cet indice de confiance est ressorti en hausse à 66,4 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, alors que les économistes attendaient un redressement pus limité, autour de 65 points.



Il y a un an, c'est-à-dire en février 2022, l'indice 'UMich' s'était établi à 62,8.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a bondi pour atteindre 72,6 en février contre 68,4 le mois précédent.



Celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est en revanche replié à 62,3, contre 62,7 le mois passée.



Joanne Hsu, la directrice de l'enquête, explique l'amélioration de la statistique par la récente modération de l'inflation, mais met également en avant les inquiétudes entourant la perspective d'une remontée du chômage, susceptible selon elle de peser sur les dépenses de consommation au cours des mois qui viennent.





