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Hausse plus importante que prévue de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.
Au mois de novembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board s'est installé à 103,3 points, contre des attentes à 92,4 et un précédent à 91,9 points. A 103,3 points, il est au plus haut depuis janvier 2025.
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Dix mois après une finale chaotique, les Lions de la Teranga sont bien champions d'Afrique: le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison "à l'unanimité" au Sénégal, lui rendant mardi le titre acquis sur le terrain lors de la CAN-2025 aux dépens du Maroc, ...
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par Nick Carey LONDRES, 24 novembre (Reuters) - Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a annoncé mardi être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir l'usine d'Ineos Automotive à Hambach (Moselle), dans la cadre de sa recherche de sites ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•24.11.2026•17:58•
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi avoir validé la sixième revue du programme d'aide actuellement en cours en Équateur, entraînant le versement d'une nouvelle tranche de 377 millions de dollars, et accordé un prêt supplémentaire d'un montant ...
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24 novembre (Reuters) - L'action Anthropic est passée mardi en début de séance sous son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars, une chute extrêmement rapide survenue quelques jours seulement après les débuts fulgurants du créateur de l'IA Claude sur le Nasdaq. ...
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