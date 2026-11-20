Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 51,5 points en novembre, conformément aux attentes, après 48 en octobre. Il est au plus haut depuis août.

Selon Joanne Hsu, directrice de l'enquête : " le moral des consommateurs a progressé d'environ 7 % ce mois-ci, porté par une nette amélioration, après les élections, des anticipations concernant les conditions économiques à court et à long terme. La situation financière personnelle s'est améliorée pour les ménages les moins fortunés et, dans une moindre mesure, pour ceux disposant d'un patrimoine intermédiaire, qui ont bénéficié d'un certain répit grâce à la baisse des prix de l'essence".

Elle ajoute qu'à l'inverse " les consommateurs détenant les portefeuilles d'actions les plus importants ont fait état d'une dégradation de leur situation financière, dans un contexte de turbulences persistantes sur les marchés boursiers liées à l'intelligence artificielle".