USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis six mois en novembre

La confiance des consommateurs s'est amoindrie aux Etats-Unis en novembre contrairement aux prévisions, plombée par les craintes sur l'inflation, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi.

( AFP / STEFANI REYNOLDS )

C'est la quatrième fois d'affilée que ce baromètre mensuel se détériore, tombant de 5% en novembre à 60,4 points, au plus bas depuis six mois.

Les analystes s'attendaient à ce qu'il reste au moins stable à 63,7 points, selon un consensus de Briefing.com.

Sur un an, le moral de ménages a tout de même progressé de 6,5%, alors qu'il était à 56,7 points en novembre 2022.

Il y a une "inquiétude sur les effets négatifs des hauts taux d'intérêt", a signalé la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.

"Les guerres à Gaza et en Ukraine pèsent aussi sur le moral de nombreux consommateurs", notamment "les plus jeunes et ceux à faibles revenus", selon ce communiqué.

En revanche, l'enquête note une amélioration de 10% de la confiance chez le tiers supérieur des personnes interrogées possédant des actions. "Cela reflète le récent rebond du marché boursier", souligne l'économiste de l'Université du Michigan.

Les attentes d'inflation --une mesure de l'enquête très surveillée par les marchés-- voient la hausse des prix s'accélérer dans un an, à 4,4%, au plus haut depuis novembre 2022, au lieu de 4,2% estimé en octobre et surtout 3,2% en septembre.

"L'accélération" de la perception de l'évolution des prix "n'était donc pas une erreur au mois d'octobre", a conclu Joanne Hsu.

L'inflation aux Etats-Unis est restée stable en septembre, à 3,4% sur un an selon l'indice PCE ou 3,7% selon l'indice CPI toujours un peu supérieur.

Jeudi, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a dit que la banque centrale américaine n'était pas sûre d'en avoir fait suffisamment pour continuer à freiner l'inflation. Il a laissé la porte ouverte à une autre augmentation des taux si la hausse des prix ne ralentit pas.