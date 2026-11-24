La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a fait état mardi d'un nombre record de 37,1 millions de voyageurs sur l'année, une hausse de 7,4% tirée par l'envolée des prix du carburant qui a incité certains passagers à délaisser l'avion ou la voiture.

Le groupe a affiché un chiffre d’affaires total de 4,1 milliards de dollars (3,76 milliards d'euros) sur l'exercice clos le 30 septembre, en hausse annuelle de 4,9 %.

Amtrak a enregistré une perte nette ajustée de 492,7 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 19% par rapport à l’année précédente.

Il s'agit par ailleurs de la troisième année consécutive que la société attire un nombre record de passagers.

"Je ne doute pas que les tarifs aériens et le prix de l’essence aient poussé les gens à se dire : 'Je devrais peut-être prendre le train à la place'”, a estimé le président par intérim de la société, Byl Herrmann, lors d’une interview.

Selon lui, les investissements importants dans les infrastructures du corridor nord-est ont joué un rôle clé dans l’amélioration de la sécurité et l’augmentation de la fréquentation, tout comme les nouvelles rames plus fiables, qui remplaceront dans certains cas des trains âgés de plus de 40 ans.

"Franchement, je souhaite atteindre un niveau où nous serons en concurrence avec les compagnies aériennes, et nous allons même dépasser certaines d’entre elles au cours des prochaines années en termes de nombre de passagers", a déclaré Byl Herrmann.

L’un des objectifs d’Amtrak est notamment de réduire la durée du trajet entre New York et Washington à bord de ses trains Acela à grande vitesse à seulement deux heures et demie, contre environ trois heures actuellement.

Cet objectif est réalisable d’ici 2028 si la société obtient l’autorisation de faire circuler ses nouveaux trains à des vitesses plus élevées et de réduire le nombre d’arrêts, a indiqué son président.

Ces dernières années, Amtrak a reçu environ 2,4 milliards de dollars de financement public annuel, en plus des 22 milliards de dollars approuvés en 2021 pour une période de cinq ans et destinés à des projets d’envergure.

Byl Herrmann a indiqué qu’Amtrak espérait que le Congrès envisagerait l’octroi de financements pluriannuels. "Il est extrêmement difficile de planifier avec un cycle budgétaire limité à un an", a-t-il déclaré.

(Rédigé par David Shepardson; version française Etienne Breban)