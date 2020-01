USA-La Chambre vote une mesure pour limiter les pouvoirs militaires de Trump

WASHINGTON, 10 janvier (Reuters) - La Chambre des représentants américaine, contrôlée par les démocrates, a adopté jeudi une résolution destinée à limiter la capacité de Donald Trump à engager un conflit militaire contre l'Iran, six jours après que le président républicain a ordonné l'assassinat d'un haut commandant iranien. La résolution a été adoptée à 224 voix pour et 194 contre, dans les lignes partisanes, mettant en évidence les divisions au sein du Congrès sur la question. Les démocrates accusent Donald Trump d'agir de manière irréfléchie et ont soutenu la résolution, tandis que les républicains, qui votent rarement contre le locataire de la Maison blanche, ont rejeté le texte. Il appartient désormais au Sénat, où les républicains sont majoritaires, de se prononcer sur le texte. La mesure n'aura pas besoin d'être promulguée par Donald Trump pour entrer en vigueur si le Sénat venait à l'adopter, ce qui est incertain. (Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)