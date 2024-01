USA: la chaîne de grands magasins Macy's rejette une offre de rachat

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La célèbre chaîne américaine de grands magasins Macy's, en difficultés financières depuis des années, a rejeté l'offre de rachat à 5,8 milliards de dollars d'un groupe d'investisseurs, faisant état de réserves sur leur capacité de financement.

"Macy's a confirmé aujourd'hui avoir reçu une proposition non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management et de Brigade Capital Management pour acquérir toutes les actions en circulation de la société pour 21 dollars par action en espèces, le 1er décembre 2023", explique dans un communiqué mis en ligne dimanche l'entreprise, qui est également propriétaire de l'enseigne Bloomingdale's.

Le Wall Street Journal avait révélé courant décembre que des investisseurs figurant déjà parmi ses actionnaires voulaient racheter Macy's pour 5,8 milliards de dollars.

Toutefois, Macy's a jugé que cette proposition "ne constitu(ait) pas une base pour conclure un accord non-contraignant", souligne la chaîne, expliquant avoir "de sérieuses réserves" sur la capacité d'Arkhouse et de Brigade Capital à "financer" cette proposition.

"Nous avons d'importantes inquiétudes quant à la viabilité de la structure de votre plan de financement", écrit ainsi le patron de Macy's, Jeff Gennette, à Arkhouse et Brigade, dans un courrier publié sur le site de Macy's.

Les chaînes de grands magasins voient leurs résultats souffrir depuis des années et sont contraintes de réduire leur périmètre, notamment face aux ventes en ligne. Leur situation a empiré avec la pandémie de Covid-19.

Macy's a d'ailleurs annoncé jeudi une réduction de 3,5% de ses effectifs. Selon son rapport annuel, le groupe employait environ 94.500 personnes pour 722 magasins au total à fin 2022.

Au troisième trimestre 2023, le bénéfice net de Macy's a été plus que divisé par deux, à 43 millions de dollars, contre 108 millions sur la même période de 2022. Le chiffre d'affaires a reculé de 7% à 4,9 milliards de dollars, les ventes baissant dans la même proportion en boutique et sur internet.

Le groupe avait fait savoir à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels qu'il prévoyait d'annoncer "la fermeture de moins de dix magasins début 2024", évoquant un "climat macroéconomique incertain" et "les pressions que cela fait peser sur les consommateurs".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York lundi, le titre de Macy's prenait 2,10% à 18 dollars.