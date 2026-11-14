USA-L'ordre d'immobilisation des vols aériens levé

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a levé vendredi son ordre d'immobilisation des vols aux Etats -Unis, plus de quatre heures après qu'une panne de communication a affecté les centres de contrôle du trafic aérien.

Plus de 4.700 vols ont été annulés et 10.000 autres ont été retardés, selon le site FlightR adar24 . Quelque 700 vols avaient déjà été annulés pour la journée de samedi.

D es analystes du secteur estiment que le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré que rien n'indiquait que la panne fût due à une cyberattaque.

(avec Jasper Ward, Dan Catchpole Kristina Cooke, Bhargav Acharya, Anshuman Tripathy et Chris Sanders, rédigé par Joe Brock; version française Camille Raynaud)