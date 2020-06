Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'ISM manufacturier s'éloigne en mai d'un creux de 11 ans Reuters • 01/06/2020 à 16:22









WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis est repartie en mai après avoir touché en avril un creux de 11 ans, un signal fort que le pire est passé pour l'industrie américaine, même si la reprise prendra du temps en raison de l'explosion du chômage. L'indice d'activité dans le secteur manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) est remonté le mois dernier à 43,1 après avoir touché le mois précédent un plus bas depuis avril 2009 à 41,5, montrent les données publiées lundi. Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité dans ce secteur qui contribue à hauteur de 11% au produit intérieur brut (PIB) américain. La première progression de cet indice depuis le mois de janvier suggère néanmoins qu'avril a marqué le point bas du secteur manufacturier américain face à la crise du coronavirus. La reprise promet d'être lente, plus de 21 millions d'emplois ayant été détruits aux Etats-Unis en mars et en avril, en attendant les chiffres de mai qui seront publiés vendredi. L'économie américaine s'est contractée de 5% en rythme annualisé au premier trimestre, sa pire performance depuis la récession de 2007-2009. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

