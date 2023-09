Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'ISM manufacturier rebondit, mais reste en contraction information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 16:13









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier américain a continué de se contracter au mois d'août, quoiqu'à un rythme moins marqué qu'en juillet, montre l'enquête mensuelle ISM réalisée auprès des directeurs d'achat.



L'indice ISM est ainsi remonté à 47,6 le mois dernier, après 46,4 en juillet, tout en demeurant sous le seuil des 50 points attestant d'une contraction de l'activité, et ce pour le dixième mois d'affilée.



Si le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié, passant de 47,3 à 46,8 d'un mois sur l'autre, la composante de la production s'est améliorée, à 50 contre 48,3 en juillet, tout comme celle de l'emploi qui est remontée à 48,5 après 44,4 le mois précédent.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.