USA: l'ISM manufacturier inférieur aux attentes en mai

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur manufacturier américain a accentué sa contraction en mai, alors que les économistes attendaient un ralentissement, d'après l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi.



L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,7 le mois dernier, contre 49,2 en avril, alors que le consensus attendaient en moyenne un indice autour de 49,8.



Le sous-indice des commandes nouvelles est resté en zone de contraction, à 45,4 en mai contre 49,1 en avril, tandis que celui mesurant la production s'est tassé à 50,2 contre 51,3 le mois passé.



Le sous-indice des prix acquittés a reculé à 42,4, après 45,4 en avril, là où celui de lié à l'emploi s'est accru à 51,1, contre 48,6 le mois précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.