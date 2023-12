USA : l'inflation ralentit plus que prévu en novembre

(AOF) - L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en novembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,8% et 2,9% en octobre. En rythme mensuel, il est ressorti en repli de 0,1% alors que le marché tablait sur une stagnation comme en octobre L’inflation core s'est élevée à 3,2% en rythme annuel en novembre, après 3,4% en octobre, et à 0,1% en rythme mensuel, contre un consensus de 3,3% et 0,2% respectivement.