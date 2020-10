Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'inflation ralentit à 0,2% en septembre Reuters • 13/10/2020 à 14:50









WASHINGTON, 13 octobre (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en septembre mais à un rythme plus lent face au ralentissement de l'économie, qui se remet progressivement de la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 1,4% sur un an, des chiffres conformes aux attentes, après un gain de 0,4% en juillet, montrent les données publiées mardi par le département du Travail. Il avait augmenté de 0,6% en mai puis en juin. Hors produits alimentaires et énergie, les deux composantes les plus volatiles, l'indice des prix est en hausse de 0,2% en septembre, un chiffre conforme aux attentes. Sur les 12 mois à fin septembre, cet indice "core" est en hausse de 1,7%, comme le mois précédent, alors que le consensus le donnait à +1,8%. Tableau de la statistique : (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

