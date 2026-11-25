USA-L'inflation PCE ressort à +3,8% sur un an en octobre

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en octobre, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de 3,8% en rythme annuel, comme anticipé, après +3,7% en septembre (révisé de +3,6%).

Il ressort sur un mois à +0,3% comme les économistes le prévoyaient, et après +0,5% en septembre.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,3% sur un an en octobre, contre un consensus à +3,2%, et après +3,1% en septembre.

Sur un mois, il ressort à +0,3% en octobre, comme anticipé, et après +0,3% en septembre.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ressortent à 0,0% en octobre après +0,1% (révisé de 0,0%) en septembre.

Les revenus des ménages ressortent quant à eux à +0,7% en octobre, contre un consensus à +0,4%, et après +0,3% (révisé de +0,2%) en septembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)