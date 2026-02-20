 Aller au contenu principal
USA-L'inflation PCE accélère à 2,9% en décembre
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:22

(Actualisé avec détails)

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, et certains signes laissent présager une nouvelle accélération en janvier, ce qui renforcerait les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) ne réduira pas ses taux d'intérêt avant juin.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% en rythme annuel, après +2,8% en novembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +2,8%, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Il a augmenté sur un mois de 0,4%, également au-dessus des attentes des économiste (+0,3%) et après +0,2% en novembre.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,0% sur un an en décembre, contre +2,9% attendus, et après +2,8% en novembre.

Sur un mois, il ressort à +0,4% en décembre, au-dessus du consensus (+0,3%) et après +0,2% en novembre.

L'inflation PCE est l'indicateur des prix plus suivi par la Fed pour ajuster sa politique monétaire.

Les économistes estiment par ailleurs que l'inflation PCE "core" pourrait augmenter à 0,4% en janvier sur un mois, ce qui se traduirait par une hausse de 3,1% en glissement annuel.

Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,1% en décembre.

Les revenus des ménages ont quant à eux avancé de 0,3% en décembre, conformes aux attentes.

(Rédigé par Elena Smirnova et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Inflation
