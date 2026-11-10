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USA : l'inflation dépasse les attentes en octobre
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 14:41

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Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% au mois d'octobre, contre une prévision à 0,3%. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation ressort à 0,3% en rythme mensuel contre 0,2% de consensus après 0,3% le mois précédent.

Inflation
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