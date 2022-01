Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA : l'inflation core légèrement plus forte que prévu information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:38



(AOF) - L'inflation est ressortie à +0,5% en décembre par rapport à novembre aux Etats-Unis, et à 7% en rythme annuel, alors que le consensus s'élevait respectivement à +0,4% et +7%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, les prix à la consommation ont progressé de respectivement 0,6% et 5,5% alors qu'ils étaient prévus à respectivement +0,5% et +5,4%.