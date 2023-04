Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'inflation continue de décélérer en mars information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a continué sa décélération au mois de mars avec le recul des prix de l'essence, mais son reflux de l'inflation reste toujours très graduel.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,1% le mois dernier après une progression de 0,4% en février, selon des données publiées mercredi par le Département du Travail.



Sur un an, sa hausse ressort à 5%, à comparer avec 6% le mois précédent.



En mars, les prix de l'essence ont chuté de 6,5%, ce qui explique le ralentissement de la statistique, mais ce repli a été compensé, entre autres, par des hausses de 0,6% des coûts du logement et de 0,5% des services de santé.



Hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix à la consommation affiche une progression de 0,4% le mois passé, après +0,5% en février.



Sur un an, la hausse ressort toutefois à 5,6%, contre 5,5% le mois précédent.



Ces chiffres - globalement conformes aux attentes des économistes - valident la perspective d'un nouveau relèvement de 25 points de base des taux directeurs de la Réserve fédérale lors de sa réunion du mois prochain.





