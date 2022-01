Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: l'inflation conforme aux attentes en décembre information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Les prix de détail ont ralenti leur hausse en décembre aux Etats-Unis en raison d'un repli des prix de l'énergie, ce qui peut être interprété comme le signe d'une modération des pressions inflationnistes.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,5% le mois dernier, après des gain des 0,8% en novembre et de 0,9% en octobre, a annoncé mercredi le Département du Travail.



Sur les 12 mois à fin décembre, le CPI affiche une croissance de 7%, sa plus forte hausse depuis 1982, mais un chiffre en ligne avec les prévisions des économistes.



Le CPI dit de base ('core'), qui exclut les éléments volatils que sont les prix alimentaires et énergétiques, a augmenté quant à lui de 0,6% le mois dernier, soutenu par les coûts du logement et des véhicules automobiles.



Sur un an, la hausse du CPI 'core' atteint 5,1%, ce qui reste son gain le plus important depuis 1991.