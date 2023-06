Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: l'inflation au plus bas depuis mars 2021 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 14:39

(CercleFinance.com) - D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 4% en mai par rapport au même mois de 2022, un taux annuel au plus bas depuis mars 2021, et proche des attentes des économistes.



Hors énergie (-11,7%) et produits alimentaires (+6,7%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,3% le mois dernier, un niveau là aussi à peu près conforme à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre avril et mai 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en données brutes et de 0,4% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.