L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 2,6% en septembre en rythme annuel, contre une hausse anticipée de 2,7%. Il avait connu une croissance de 2,6% en août.
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