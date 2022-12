Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice PMI de Chicago remonte en décembre information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 16:18









(CercleFinance.com) - L'activité dans la région de Chicago s'est contractée moins fortement que prévu en décembre, montrent vendredi les résultats d'une enquête mensuelle conduite auprès des directeurs d'achats.



Après trois mois consécutifs de repli, l'indice PMI de Chicago s'est accru de 7,7 points ce mois-ci pour s'établir à 44,9, alors que les économistes et analystes prévoyaient un rebond bien moins marqué, autour de 40 points.



Cet indicateur reste cependant nettement au-dessous de la barre des 50 points, ce qui traduit une poursuite de la contraction de l'activité.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.