USA: l'indice Philly Fed s'enfonce en zone négative

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie accélère sa contraction en juillet, d'après l'indice de la Fed locale qui ressort à -12,3 pour le mois en cours, après être tombé le mois dernier en terrain négatif pour la première depuis mai 2020, à -3,3.



Cette dégradation de l'indice d'un mois sur l'autre, la quatrième consécutive, intervient alors même que les économistes espéraient en moyenne une légère remontée de l'indice, quoiqu'à un niveau toujours inférieur à zéro.





