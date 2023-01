Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice 'Philly Fed' s'améliore en janvier information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - La décroissance de l'activité dans l'industrie manufacturière du nord-est des Etats-Unis s'est ralentie au mois de janvier, montre une enquête de la Fed de Philadelphie publiée ce jeudi.



Cet indice, dit 'Philly Fed', est remonté à -8,9 après être tombé -13,7 en décembre, alors que les économistes prévoyaient un redressement plus limité, autour de -11.



Il s'agit de la septième fois qu'il évolue sous la barre de zéro ces huit derniers mois.



Le sous-indice de l'emploi s'est nettement amélioré, passant de -0,9 à +10,9 d'un mois sur l'autre, tout comme celui des nouvelles commandes, qui a progressé tout en demeurant en territoire négatif, à -10,9.





