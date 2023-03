Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: l'indice 'Philly Fed' ressort en-deçà des attentes information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - L'indice de diffusion de l'activité courante de la Fed de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -24.3 en février à -23.2 en mars, soit sa 7ème lecture négative consécutive. Si le chiffre est en très légère amélioration, il reste loin des -15.6 anticipés par le consensus.



Selon l'enquête, plus de 34% des entreprises ont rapporté des baisses d'activité (contre 31% le mois dernier), tandis que 11% ont déclaré une hausse (contre 7% précédemment). 53% ne signalent pas de changement dans leur activité (contre 57% auparavant).



La Fed de Philadelphie ajoute que les indicateurs des nouvelles commandes et des expéditions ont tous deux diminué pour atteindre des plus bas depuis mai 2020.

L'indice des expéditions a ainsi violemment chuté, passant de 8.7 à -25.4, tandis que celui des nouvelles commandes chute de 15 points pour s'établir à -28.2.







