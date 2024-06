Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: l'indice 'Philly Fed' en légère baisse en juin information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis a ralenti au mois de juin, à en croire la dernière enquête de conjoncture publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a reculé de trois points pour s'établir à +1,3 ce mois-ci, sachant qu'un chiffre supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité manufacturière dans la région.



Le rapport - considéré comme l'un des premiers indicateurs avancés mesurant sur la santé du secteur manufacturier américain - fait apparaître un sous-indice des nouvelles commandes toujours négatif mais en amélioration, de -7,9 en mai à -2,2 en juin.



Celui de l'emploi est revenu de -7,5 à -2,5, tandis que le sous-indice des prix payés s'est accru de quatre points à 22,5.



D'après l'enquête, plus de 32% des entreprises interrogées déclarent s'attendre à une hausse de leur activité au cours des six mois à venir, 19% à un repli et 47% à une activité stable.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.