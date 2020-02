Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA - L'indice "Philly Fed" à un plus haut de trois ans Reuters • 20/02/2020 à 14:59









NEW YORK, 20 février (Reuters) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est nettement améliorée en février, alors qu'une dégradation était attendue, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale. Son indice d'activité manufacturière, surnommé "Philly Fed", a progressé à 36,7, un plus haut depuis février 2017, après 17,0 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 12,0. L'indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois est remonté à 45,4, un plus haut depuis mars 2018, contre 38,4 en janvier. La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises a grimpé à 33,6 en février contre 18,2 le mois précédent tandis que celui des prix acquittés a baissé à 16,4 contre 22,1. Le sous-indice de l'emploi a de son côté reculé à 9,8, soit son plus faible niveau depuis août, après 19,3. (Dan Burns, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

