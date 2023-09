USA : l'indice NAHB plus faible que prévu en septembre

(AOF) - L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 45 en septembre alors qu’il était anticipé à 50, après 50 en août où il avait déjà décroché de six points, de manière inattendue. L'indice ressort ainsi au plus bas depuis le mois d'avril.