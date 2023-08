USA : l'indice manufacturier de la Fed de New York bien plus faible que prévu

(AOF) - L’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a reculé à-19 en août, à comparer avec un consensus de - 1 et 1.10 en juillet. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises dans l'état de New York: un niveau au-dessus de 0 indique une amélioration des conditions, en-dessous une détérioration des conditions.